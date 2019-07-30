Сочи в 2019 году принял больше российских туристов, чем все турецкие курорты

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Сочи принял больше российских туристов, чем турецкие курорты с начала 2019 года. Об этом заявила во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире радиостанции "Вести ФМ".

"Сочи - это самый посещаемый и самый популярный курорт среди российских в этом сезоне. За последние годы практически ничего не изменилось, последние 3-5 лет, в общем, после Олимпиады, Сочи удерживает пальму первенства, и этот год не исключение. Больше всего россиян отдыхает в Сочи. Больше, чем даже в Турции", - сказала она.

Ранее губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев сообщил, что с начала года на курортах региона отдохнули более 7 млн человек. Также он отметил, что туристический поток в регионе выше, чем в 2018 году, когда в некоторых городах Краснодарского края проводились матчи чемпионата мира по футболу.

Этим летом в Турции отдохнет, по предварительным оценкам туроператоров, около 4,5 млн пакетных туристов из России. При этом глава российско-турецкой межправкомиссии, министр энергетики Александр Новак не исключал, что всего Турцию могут посетить 6 млн туристов из России, и это станет рекордом по количеству туристических поездок в Турцию.

В России проведут отпуск более 3 млн организованных туристов. В целом на Турцию и Россию приходится около 80% всех проданных на лето туров, подсчитали туроператоры. При этом на организованных туристов, выбирающих российские направления для летнего отпуска, приходится лишь 20% от общего числа россиян, путешествующих по России.

Большинство туристов предпочитает планировать отпуск в России самостоятельно, сообщали в АТОР. В Турцию же, напротив, туристы предпочитают приобретать пакетные туры. Поэтому, если брать общее число туристов, Россия останется лидером на лето, считают в АТОР.