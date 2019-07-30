Минтруд оценил затраты на борьбу с бедностью в 13 регионах в 7 млрд рублей в 2020 году

БАРНАУЛ, 30 июля. /ТАСС/. Федеральное софинансирование программы социального контракта в рамках пилотного проекта по борьбе с бедностью, число регионов в котором было увеличено до 13, останется на уровне 7 млрд рублей в 2020 году, сообщил во вторник во время рабочей поездки в Алтайский край министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Минтруд в 2019 году запустил пилотный проект по анализу причин бедности в восьми регионах страны: Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщал в интервью ТАСС, что, по предварительным оценкам, на финансирование проекта в 2020 году понадобится порядка 7 млрд рублей. Впоследствии к проекту присоединились еще пять регионов: Республики Коми и Тыва, Алтайский и Пермский края, а также Курганская область.

"Все [13] регионов получат [в 2020 году] 7 млрд рублей [софинансирования по программе социального контакта] <...> Если говорить о соцконтракте, то в следующем году Алтайский край получит более 250 млн рублей на софинансирование этого проекта", - сказал Топилин.

Министр отметил, что ранее технология социального контракта не финансировалась на уровне Федерации. "7 млрд - это не такие большие деньги, которые позволят нам сразу решить эту проблему в регионах, но задача заключается в том, чтобы отработать технологию", - пояснил он.

Как ранее отметили в Минтруде, основной акцент в рамках пилотного проекта был сделан на выводе из бедности семей с детьми. По данным, поступившим в Минтруд из органов государственной власти субъектов РФ, за 2018 год с учетом всех членов семей государственную социальную помощь на основании социального контракта получили 308,8 тыс. человек, было заключено 104,6 тыс. социальных контрактов.