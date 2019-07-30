Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта "Гагарин" в Саратове

ГОРКИ, 30 июля. /ТАСС/ Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове, он будет носить имя Юрия Гагарина.

"Я подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове. Он будет носить имя Юрия Гагарина", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами. "Старый саратовский аэропорт будет закрыт со временем, он не соответствует потребностям региона, расположен в городской черте", - пояснил премьер.

"Мы рассчитываем, что новый аэропорт сможет стать крупным международным хабом", - добавил Медведев.