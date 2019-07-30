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Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта "Гагарин" в Саратове

Старый аэропорт не соответствует потребностям региона, указал премьер

ГОРКИ, 30 июля. /ТАСС/ Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове, он будет носить имя Юрия Гагарина.

"Я подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове. Он будет носить имя Юрия Гагарина", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами. "Старый саратовский аэропорт будет закрыт со временем, он не соответствует потребностям региона, расположен в городской черте", - пояснил премьер.

"Мы рассчитываем, что новый аэропорт сможет стать крупным международным хабом", - добавил Медведев.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияСаратовская область
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