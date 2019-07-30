ЦБ оценил рост ВВП России во II квартале в 0,5-1% в годовом выражении

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Годовой темп прироста ВВП РФ во II квартале составил 0,5-1%, в III квартале ускорится до 0,8-1,3%, сообщается в материалах Банка России.

"По оценкам Банка России, во II квартале 2019 года годовой темп прироста ВВП возрос до 0,5-1%. В III квартале 2019 года по мере реализации национальных проектов и увеличения государственных инвестиций прирост ВВП ускорится до 0,8-1,3%", - отметил ЦБ РФ.

"Темпы роста российской экономики с начала года формируются ниже ожиданий Банка России. Это связано со слабой динамикой инвестиционной активности, а также со значительным снижением годовых темпов роста экспорта, в том числе на фоне ослабления внешнего спроса. При этом в июне 2019 году экономическая активность повысилась. Улучшилась динамика показателей потребительского спроса. Ускорился рост промышленного производства, что может носить временный характер", - указал регулятор.

Банк России с 29 июля второй раз подряд в 2019 году снизил ключевую ставку, теперь до 7,25% годовых. В своем релизе по итогам заседания совета директоров 26 июля ЦБ указал на то, что темпы роста ВВП РФ оказались ниже ожиданий из-за слабой динамики инвестиций и экспорта, а также из-за дополнительного сдерживающего влияния бюджетной политики, связав это со смещением сроков реализации ряда запланированных правительством национальных проектов.

В середине июня ЦБ ухудшил прогноз роста ВВП РФ в 2019 году до 1-1,5% с 1,2-1,7%.