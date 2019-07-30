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"Сургутнефтегаз" получил 37,93 млрд рублей убытка по РСБУ в I полугодии

Выручка компании в отчетном периоде выросла на 11,2%

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Чистый убыток "Сургутнефтегаза" по РСБУ за I полугодие 2019 года составил 37,93 млрд рублей против прибыли в 371,43 млрд рублей годом ранее. Это следует из материалов компании.

Выручка "Сургутнефтегаза" в отчетном периоде выросла на 11,2% - до 799 млрд рублей, валовая прибыль увеличилась на 16,5% - до 266,9 млрд рублей, прибыль от продаж выросла на 16,5% - до 211,81 млрд рублей. В то же время убыток до уплаты налогов составил 36,9 млрд рублей против доналоговой прибыли в 448 млрд рублей годом ранее.

На финансовый результат компании повлияло сокращение "прочих доходов" до 639,49 млрд рублей с 849,05 млрд рублей годом ранее, а также рост "прочих расходов" до 948,12 млрд рублей с 631,25 млрд рублей в январе-июне 2018 года.

Основные направления бизнеса "Сургутнефтегаза" - разведка и добыча углеводородного сырья, переработка нефти и газа, производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов и продуктов газопереработки.

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