Правкомиссия одобрила изменения в регулирование работы некредитных финансовых организаций

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроекты об изменениях в правовом регулировании работы некредитных финансовых организаций, которые вправе выдавать потребительские займы. Как сообщает пресс-служба кабмина, эти документы касаются микрофинансовых организаций, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ломбардов и кредитных потребительских кооперативов. Законопроекты, разработанные Минфином, призваны пресечь неправомерную деятельность отдельных участников финансового рынка, добавили в пресс-службе.

В частности, один из законопроектов устанавливает для сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов требование об уточнении их наименования, а также об отсутствии неснятой судимости у лиц, входящих в состав их органов управления. Сельскохозяйственные страховые кооперативы должны будут получить лицензию на операции по взаимному страхованию либо провести реорганизацию или ликвидацию.

Для кредитных потребительских кооперативов предусматривается введение территориального, профессионального или социального принципа объединения, а также необходимость уведомления Банка России об открытии их обособленных подразделений. Также регламентируются процедурные вопросы их деятельности, вопросы реорганизации и раскрытия информации о своей деятельности в интернете. Микрофинансовые организации должны будут уточнить свое наименование.

Законопроект регламентирует и процедуру допуска ломбардов на финансовый рынок. Предусматривается, что юридическое лицо приобретает статус ломбарда со дня внесения Банком России сведений о нем в соответствующий госреестр. Кроме того, проект регулирует вопросы выдачи ломбардами потребительских займов, сдачи в аренду недвижимого имущества и осуществления деятельности банковского платежного агента. В законопроекте также прописана норма о замене свидетельств, выдаваемых ЦБ РФ микрофинансовым организациям, выписками из государственного реестра субъектов микрофинансовой деятельности.

Второй законопроект, одобренный правкомиссией, устанавливает государственную пошлину за внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов в размере 1,5 тыс. рублей. Такой размер госпошлины идентичен плате за внесение сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций.