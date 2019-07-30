Госдума планирует сократить количество способов госзакупок с 11 до трех

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Госдума осенью рассмотрит правительственный законопроект, в котором среди прочего будет норма о сокращении способов госзакупок - с 11 до трех. Об этом сообщил во вторник на встрече с журналистами первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков ("Единая Россия"), который возглавляет рабочую группу по проведению анализа и совершенствованию процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Политик рассказал, что в рабочую группу поступило более 200 предложений от депутатов, сенаторов, ведомств, регионов, научного и профессионального сообщества. Перечисляя согласованные предложения, которые должны войти в готовящийся законопроект, он пояснил, что речь идет о том, чтобы "сократить количество способов закупок с 11 до трех: оставить конкурс, аукцион, запрос котировок и убрать запрос предложений, двухэтапный конкурс и другие виды". Кроме того, предполагается "оптимизировать порядок их проведения и сократить сроки", отметил Жуков.