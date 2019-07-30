Правкомиссия одобрила поправки к законопроекту о переводных аккредитивах

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок правительства к законопроекту об использовании переводных аккредитивов во внешней торговле. В поправках, в частности, идет речь о включении договоров займа в перечень документов, по которым резидент не нарушает условия репатриации выручки при удержании банком комиссии. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Поправки предусматривают включение договора займа о предоставлении нерезиденту иностранной или российской валюты в виды договоров, по которым резидент не нарушает условия репатриации выручки, в случае, если банками-корреспондентами из сумм платежей удерживается комиссионное вознаграждение, говорится в сообщении. Поправки к законопроекту подготовлены Минфином России.

Законопроект направлен на обеспечение возможности использования переводных аккредитивов резидентами при проведении валютных операций с нерезидентами в рамках внешнеторговой деятельности. Это позволит защитить интересы российских производителей экспортных товаров, гарантируя поступление в их пользу экспортной валютной выручки, и обеспечит сближение условий ведения бизнеса в России с международной практикой.

Переводные аккредитивы

Внешнеторговые операции с нерезидентами, которые осуществляются через посредников, занимают значительное место в международной торговле. При этом российский поставщик заинтересован в получении от российского посредника гарантий оплаты товара до его отгрузки иностранному покупателю. В этой ситуации удобно использовать переводной аккредитив. Расчеты по экспорту при такой схеме осуществляются следующим образом: иностранный покупатель открывает аккредитив в иностранном банке, который на основании заявления российского получателя средств (посредника) может перевести основную сумму контракта на счет российского производителя экспортной продукции (второго получателя средств по аккредитиву).

Резидент считается исполнившим обязанность по репатриации выручки, если он обеспечил получение на свои банковские счета в уполномоченных банках или банках за пределами РФ экспортной выручки в соответствии с условиями заключенных с нерезидентами контрактов или возврат в РФ средств за неполученные товары (работы, услуги) за вычетом сумм комиссионного вознаграждения банков.

Законопроектом предлагается определить список документов, которые агенты валютного контроля (т. е. кредитные организации, налоговые и таможенные органы) имеют право запрашивать у резидентов, подтверждающих осуществление резидентами расчетов с использованием переводного аккредитива.