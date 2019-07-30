Законопроект о значимых интернет-ресурсах: каких компаний он может коснуться?

В пятницу, 26 июля, в Госдуму внесли законопроект, запрещающий иностранным акционерам владеть "ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры России". Против него уже выступили и IT-компании, и представители правительства. Эксперты были более благосклонны, но все равно согласились, что документ требует доработки. В итоге 30 июля автор инициативы уточнил, что "рассматривает свой законопроект как приглашение к диалогу. Он только внесен в Думу, и в нем могут произойти любые изменения".
Рассказываем, о чем идет речь и при чем здесь "Яндекс".
Что такое "значимый информресурс"?
Документ достаточно широко трактует понятие. Это могут быть:
- сайт и/или его страница,
- информационная система,
- компьютерная программа,
использование которых позволяет владельцу собирать данные о пользователях на территории России.
Оценивать сайты будет Роскомнадзор, а признавать их значимыми будут по числу пользователей, объему накапливаемой информации и возможному влиянию на развитие российской информационной и коммуникационной инфраструктуры. Окончательное решение о статусе того или иного ресурса будет принимать специальная правительственная комиссия.
И что законопроект предполагает?
Во-первых, владельцами "значимого информационного ресурса" не могут быть:
- иностранные государства;
- международные организации и/или находящиеся под их контролем структуры;
- иностранные юрлица;
- российские юрлица с иностранным участием;
- иностранные граждане;
- лица без гражданства.
Во-вторых, перечисленные категории также не имеют права владеть больше 20% акций в уставном капитале ресурса.
За невыполнение этих требований вводится запрет на рекламу ресурса и размещение рекламы на нем.
По сути, автор инициативы — член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин — повторил основные формулировки не прошедшего пока (с декабря 2018 года) дальше первого чтения проекта, запрещающего иностранцам владеть в России новостными агрегаторами, где он выступал одним из соавторов. А эта инициатива в свою очередь повторяла поправки в закон "О средствах массовой информации", с 2016 года ограничивших участие иностранцев в отечественных СМИ.
Какие компании затронет инициатива?
В проекте не называются конкретные компании — перечень должна будет составлять правительственная комиссия.
Но сам Горелкин рассказал ТАСС, что предложенные им поправки коснутся в том числе и "Яндекса". По мнению политика, в итоговый список компаний, которые затронет закон в случае принятия, войдет очень небольшое количество игроков. "Наши IT-гиганты. Мелкого и среднего бизнеса закон не коснется никак", — прогнозирует он.
А при чем тут "Яндекс"? Разве он и так не российская компания?
Да, но зарегистрирован "Яндекс" в Нидерландах.
Еще в декабре, когда обсуждался проект о новостных агрегаторах, в компании допускали, что могут реструктурировать сервис новостей с учетом требований законодательства. Изменить структуру собственности IT-гиганту придется также, если примут и нынешний законопроект.
В его пресс-службе предупредили, что иницатива грозит разрушить уникальную экосистему интернет-бизнесов в России, где локальные игроки успешно конкурируют с глобальными компаниями. Из-за чего пострадают конечные пользователи. "Мы считаем, что законопроект в текущем виде не должен быть принят, и готовы участвовать в его обсуждении", — подчеркнули в "Яндексе".
Как отреагировали другие компании?
В Mail.ru уверены, что в нынешнем виде законопроект все равно не примут, и также, как и "Яндекс", готовы принять участие в обсуждении. Впрочем, в компании не сомневаются — инициатива не коснется Mail.ru Group, и менять структуру владения ей не придется.
В "Мегафоне" в свою очередь убеждены, что текущая версия проекта приведет к дискриминации именно российских компаний, обрабатывающих большие данные, в то время, как иностранные конкуренты смогут работать, как ни в чем не бывало.
Источник на интернет-рынке подчеркнул, что пока даже несмотря на заявления не до конца понятно, кто эти значимые ресурсы, и "в текущей формулировке под них попадают все игроки: Google, Avito, Mail.Ru Group, "Яндекс", Facebook, Instagram, Twitter, HeadHunter, Тинькофф банк. Непонятно, от кого и как закон будет защищать. Кажется, он сделает хуже всему интернет-рынку и откинет нас на много лет назад".
Что сказали в правительстве?
Для правительства законопроект стал сюрпризом — чиновник в одном из профильных ведомств рассказал, что его внесли без консультаций, обсуждений и экспертизы со стороны профессионального сообщества, правительства и Минкомсвязи. А принятие подобных инициатив может создать "реальные риски инновационному и технологическому развитию страны".
Глава Минкомсвязи Константин Носков выступил категорически против законопроекта. По его мнению, он фактически нацелен на "Яндекс" и Mail.ru Group, которые сейчас существуют благодаря как раз тому, что в свое время государство не стало закручивать гайки.
"Я убежден, что и сейчас эти гайки перекручивать не нужно. Я уже не говорю о том, что такие необдуманные и необсужденные инициативы, которые выливаются в публичную плоскость, негативно действуют на тысячи лучших российских программистов, которые имеют опционы в компаниях "Яндекс" и Mail.ru и, соответственно, их доходы и зарплаты существенно падают. Мне очень не хочется, чтобы эти ребята начинали смотреть в сторону других стран", — подчеркнул министр.
Не нашел поддержку проект и у вице-премьера Максима Акимова (курирует цифровой блок в правительстве). Его представитель сказал, что они понимают "благие цели автора", но в нынешнем виде законопроект грозит подорвать конкурентоспособность и устойчивость российских компаний, а также помешать реализации нацпроекта "Цифровая экономика".
А как инициативу оценили эксперты?
Опрошенные ТАСС специалисты считают, что законопроект на самом деле отвечает мировым тенденциям госполитики в отношении технологических компаний, но требует доработки.
Глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Илья Массух отметил, что идея направлена на упорядочение обработки больших пользовательских и персональных данных. В связи с этим он напомнил об истории с Facebook, который недавно получил в США штраф в $5 млрд за ненадлежащее обращение с личными данными пользователей.
Директор Института проблем правового регулирования НИУ ВШЭ Анна Дупан подчеркнула, что проект продолжает логику особого регулирования, которое уже действует, например, для банков и естественных монополий. "Хочешь получить доступ к огромным массивам данных о людях и объектах в России — создавай тут компанию", — объяснила эксперт.
Впрочем, в проекте еще нужно проработать критерии значимых информресурсов, да и в целом он требует экспертного обсуждения, считает главный аналитик Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян.
Что автор проекта ответил на критику?
Антон Горелкин заявил, что его инициатива — это приглашение к диалогу о выборе дальнейшего пути: поддерживать ли государству, по сути, зарубежные компании или строить национальную цифровую экономику в России.
"Мы считаем "Яндекс" частью национальной IT-экономики, а Google не считаем. А в чем разница между ними? Вкладываться господдержкой в "Яндекс" — это давать деньги иностранцам, разве нет?" — интересуется депутат. В этом ключе он вспомнил инициативу о новостных агрегаторах и подчеркнул, что тогда скандала не было, ведь агрегаторы, по его мнению, больших денег не приносят. "А теперь по аналогичной инициативе — шквал явно заказных материалов плюс искренняя оппозиционная истерика. Наверное, наступил на чей-то финансовый хвост. Скорее всего, зарубежный", — изложил Горелкин свое видение ситуации.
Он также подчеркнул, что проект не грозит IT-компаниям потрясениями, и напомнил об опыте внедрения аналогичных требований для СМИ: "ни одно СМИ не пострадало, подход доказал свою эффективность и безопасность".
Политик также уточнил, что его законопроект не только о контроле, но и о преференциях, которые компании могут получить в статусе "значимой для информационной инфраструктуры".