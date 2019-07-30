Законопроект о значимых интернет-ресурсах: каких компаний он может коснуться?

Для правительства законопроект стал сюрпризом — чиновник в одном из профильных ведомств рассказал, что его внесли без консультаций, обсуждений и экспертизы со стороны профессионального сообщества, правительства и Минкомсвязи. А принятие подобных инициатив может создать "реальные риски инновационному и технологическому развитию страны".

Глава Минкомсвязи Константин Носков выступил категорически против законопроекта. По его мнению, он фактически нацелен на "Яндекс" и Mail.ru Group, которые сейчас существуют благодаря как раз тому, что в свое время государство не стало закручивать гайки.

"Я убежден, что и сейчас эти гайки перекручивать не нужно. Я уже не говорю о том, что такие необдуманные и необсужденные инициативы, которые выливаются в публичную плоскость, негативно действуют на тысячи лучших российских программистов, которые имеют опционы в компаниях "Яндекс" и Mail.ru и, соответственно, их доходы и зарплаты существенно падают. Мне очень не хочется, чтобы эти ребята начинали смотреть в сторону других стран", — подчеркнул министр.

Не нашел поддержку проект и у вице-премьера Максима Акимова (курирует цифровой блок в правительстве). Его представитель сказал, что они понимают "благие цели автора", но в нынешнем виде законопроект грозит подорвать конкурентоспособность и устойчивость российских компаний, а также помешать реализации нацпроекта "Цифровая экономика".