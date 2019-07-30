Русло реки Кемь перекрыли для создания водохранилища Белопорожских ГЭС в Карелии

КЕМЬ /Карелия/, 30 июля. /ТАСС/. Русло реки Кемь в Кемском районе Карелии во вторник перекрыли для создания водохранилища для двух малых Белопорожских ГЭС. В церемонии приняли участие секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, его заместитель Рашид Нургалиев, полномочный представитель президента РФ по Северо-Западному федеральному округу Александр Гуцан.

Специалисты, работающие в круглосуточном режиме, завершили устройство трех сегментных затворов водосливной плотины. Это основное оборудование, которое необходимо для формирования Белопорожского водохранилища: по искусственным каналам вода начнет скапливаться перед гидросооружением. Следующим этапом станет запуск двух малых ГЭС.

"Строительство Белопорожских ГЭС относится к числу наиболее значимых и капиталоемких проектов, которые реализуются в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия. Их ввод в эксплуатацию позволит повысить надежность электроснабжения населения и предприятий Республики Карелия, а также Северо-Западного федерального округа, снизить дефицит активной мощности в регионе, эффективно развивать энергосистему Республики Карелия за счет возобновляемых экологически чистых источников", - сказал на совещании Патрушев.

На объекте продолжается возведение двух зданий малых ГЭС, идет монтаж турбин, отметили в пресс-службе Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Карелии. На обоих объектах заканчивается процесс заливки бетона - работы выполнены на 95%. Степень готовности высоковольтных линий передачи составляет 97%, технологическое присоединение к энергосистеме планируется в сентябре 2019 года. Всего на площадке трудятся 270 человек. Как ранее сообщалось, завершить и запустить в работу Белопорожские ГЭС планируется до конца 2019 года.

Проект строительства малых гидроэлектростанций "Белопорожская ГЭС-1" и "Белопорожская ГЭС-2" в Кемском районе Карелии стал первым проектом на территории России, который профинансирован Новым банком развития, созданным странами БРИКС. Соответствующее решение было принято в июле 2016 года, в тот же год был дан старт строительству. Реализацию осуществляет компания АО "Норд Гидро", общая сумма инвестиций составляет 11,8 млрд рублей, освоено уже 8,7 млрд рублей. Белопорожские МГЭС стали первым совместным проектом Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и его зарубежных партнеров - китайской частной госкорпорации и суверенных фондов Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ.

Суммарная мощность энергетических комплексов составит 49,8 МВт. Запуск двух новых ГЭС позволит создать 30 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. По прогнозам правительства региона, проект принесет в бюджет республики порядка 12 млрд рублей в виде налоговых отчислений.