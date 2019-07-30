Турпоток из России в Индонезию вырос более чем на 15%

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Количество российских туристов, посетивших Индонезию за первые пять месяцев 2019 года, увеличилось на 15,5% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Об этом во вторник сообщила заместитель министра туризма Индонезии Ниа Нисчая, выступая на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению IV Фестиваля Индонезии в Москве и III Индонезийско-Российского бизнес-форума.

"Количество российских туристов постоянно увеличивается. Если брать статистику с января по май нынешнего года (это самая свежая статистика), то прирост за счет российских туристов самый высокий по сравнению со всеми странами Европы, - отметила она. - Мы отмечаем рост в 15,5%".

Замминистра добавила, что в сравнении с 2016 годом рост турпотока из РФ составил 33%. По ее словам, по числу отдыхающих из РФ Индонезия уступает Вьетнаму и Таиланду, опережая при этом Сингапур и Малайзию.

Со 2 по 4 августа в парке "Красная пресня" в Москве пройдет IV Фестиваль Индонезии. 1 августа также состоится Индонезийско-Российский бизнес-форум.