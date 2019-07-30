WSJ: фирма с участием Фридмана не нашла в срок покупателя доли в американской Cofense

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Американские власти могут наказать частную инвестиционную компанию Pamplona Capital Management, в которую вкладывает крупнейший акционер люксембургского холдинга LetterOne Михаил Фридман, за то, что она не смогла в срок найти претендента на покупку принадлежащей ей доли в фирме Cofense, специализирующейся на компьютерной безопасности. С таким утверждением выступила во вторник американская газета The Wall Street Journal.

Газета изложила содержание письма, которое Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS - относится к американскому Министерству финансов) направил 25 июля по электронной почте Pamplona Capital и Cofense. В послании обращается внимание на то, что Pamplona Capital не выполнила обязательство к 19 июля подыскать потенциального претендента на долю в Cofense. За каждый день нарушения обязательства полагается штраф в размере $10 тыс. и иные формы наказания. CFIUS обладает полномочиями обращаться к президенту США с просьбой издать исполнительный указ для обеспечения выполнения решений этого органа американского Минфина.

Согласно публикации, инвестиционная фирма из Калифорнии Pacific Investment Management изучала целесообразность приобретения доли Cofense, однако за несколько недель до наступления крайнего срока не вступила в переговоры с Pamplona. Эта компания ранее отклонила предложение о покупке доли, поступившее от BlackRock, являющейся миноританым акционером Cofense. По данным The Wall Street Journal, в июле еще одна группа потенциальных покупателей выражала заинтересованность в приобретении части Cofense, но прекратила переговоры после того, как Pamplona попыталась исключить из проекта соглашения положение об отказе обеих сторон от исков против друг друга.

В Pamplona, отвечая на запрос газеты, отвергли подозрения в затягивании выполнения обязательства перед Комитетом по иностранным инвестициям США. "Мы оперативно проводим работу с CFIUS и компанией. Этот процесс продолжается, мы усердно стараемся выработать решение", - приводит издание заявление пресс-службы компании. В Минфине США не ответили на просьбу газеты прокомментировать публикацию.

История вопроса

Как сообщала ранее The Wall Street Journal, американский Комитет по иностранным инвестициям обеспокоен слишком активным участием Фридмана и LetterOne в Pamplona Capital Management. Совладельцы российского "Альфа-банка" Фридман и Петр Авен в числе других представителей крупного бизнеса и чиновников РФ вошли в "кремлевский список" Минфина США, опубликованный в январе прошлого года. Обнародование соответствующего доклада стало частью процесса исполнения закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Этот документ, подписанный президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года, предусматривает ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

Трамп летом прошлого года одобрил предложение Минфина о создании механизма по ограничению и контролю над зарубежными инвестициями с целью воспрепятствовать краже важнейших американских технологий. Инициатива направлена на тщательное рассмотрение сомнительных иностранных инвестиций и призвана усиливать существующие механизмы по контролю над инвестициями в США. Механизм, формировавшийся на основе Комитета по иностранным инвестициям США, дает президенту Трампу полномочия "заблокировать по итогам тщательной проверки транзакции, которые представляют угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов".