РЖД инвестирует в железнодорожный вокзал Курска 500 млн рублей до 2024 года

ТАСС, 30 июля. ОАО "РЖД" направит на реконструкцию вокзального комплекса в Курске 500 млн рублей до 2024 года. На эти средства будет проведен ремонт здания, платформы, усовершенствована система информирования пассажиров, сообщили во вторник в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Работы проводятся в рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД" по реконструкции вокзального комплекса, которая предусматривает модернизацию вокзала и платформ, совершенствование систем информирования, создание безбарьерной среды для маломобильных пассажиров вокзала. Общая сумма инвестиций до 2024 года составит 500 млн рублей", - говорится в сообщении.

В настоящий момент на вокзале устанавливается архитектурная подсветка здания. В зале ожидания уже заменили кресла, установили модули автоматических камер хранения на 45 ячеек, а также три интерактивные стойки информации с touch-панелями. Параллельно разрабатывается проект реконструкции первой платформы, на которой будет создана безбарьерная среда для маломобильных пассажиров.

До конца года на вокзале намерены установить новую систему информирования пассажиров, а также оборудовать для детей игровую площадку, которая разместится в северном крыле здания.