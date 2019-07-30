В Ульяновской области создадут сеть заправок для автомобилей на газомоторном топливе

УЛЬЯНОВСК, 30 июля. /ТАСС/. Ульяновские власти создадут сеть заправочных станций для автомобилей, работающих на газомоторном топливе. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель директора департамента транспорта Министерства промышленности и транспорта региона Юрий Чибисов.

"У нас есть планы на строительство дополнительно еще 16 станций. Эти 16 станций должны появиться в Ульяновске, в Новоульяновске, в Димитровграде, в Инзе, в Барыше, в Карсуне, в Сурском, в Сенгилее", - сказал он.

Чибисов уточнил, что на данный момент в Ульяновской области действуют четыре таких заправки. Три из них расположены в Ульяновске и одна - в городе Димитровграде. В этом году на территории региона будут построены еще четыре аналогичных заправочных станции. "Три будут в Ульяновске и одна - в Новоспасском районе", - пояснил он.

Заместитель директора департамента транспорта добавил, что, согласно рекомендациям, в регионе необходимо ввести в эксплуатацию 22 таких заправки для полного удовлетворения потребностей жителей. "Реализовывать эти проекты будут основные игроки, которые работают на рынке топлива. Это "Роснефть газотопливная компания", "Газпром газомоторное топливо", "Ульяновскцентргаз", компания "Татнефть", "Центротех-АЗС" - это компания из Новоспасского района, которая также влилась в этот проект", - отметил он.

По словам Чибисова, чтобы стимулировать развитие этого вида топлива, субсидируются затраты в размере 1/3 от стоимости строительства заправочной станции. "Есть определенные требования к заправочной станции - она должна быть мощностью не менее 500 куб. метров в час, должно быть не менее двух колонок и четырех пистолетов для заправки автомобильного транспорта. Наше министерство по заданию губернатора Ульяновской области разрабатывает региональную программу, которая также будет помогать участникам развивать рынок газомоторного топлива", - сказал он.

В феврале 2019 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи Ульяновская область подписала соглашение с "Газпром газомоторное топливо" о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива.