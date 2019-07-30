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На Российско-индонезийском бизнес-форуме ожидается подписание 33 соглашений

В частности, 20 соглашений будут касаться взаимодействия между высшими учебными заведениями двух стран

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российские и индонезийские предприниматели, а также представители вузов двух стран подпишут на III Российско-индонезийском бизнес-форуме, который пройдет в Москве 1 августа, 33 меморандума о взаимопонимании. Об этом во вторник на пресс-конференции в ТАСС сообщил глава индонезийского диппредставительства в РФ Мохамад Вахид Суприяди.

"На сегодняшний день мы ожидаем подписания 13 меморандумов о взаимопонимании в области предпринимательства и 20 меморандумов о взаимопонимании между высшими учебными заведениями Индонезии и России", - уточнил он.

Помимо форума, со 2 по 4 августа в московском парке "Красная пресня" пройдет IV Фестиваль Индонезии.

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