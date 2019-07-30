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Торговая война

Трамп заявил, что торговые переговоры США и Китая идут хорошо

Трамп заявил, что торговые переговоры США и Китая идут хорошо - Рейтер.

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Теги
СШАКитайТрамп, ДональдТорговая война
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