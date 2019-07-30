Судебные процессы в связи с массовой гибелью пчел начались в регионах России

МАЙКОП, 30 июля. /ТАСС/. Судебные разбирательства по фактам массовой гибели пчел начались в ряде российских регионов, сообщил журналистам во вторник первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов на рабочем совещании в Майкопе.

"В ряде регионов начались судебные разбирательства, надзорные и правоохранительные органы дадут оценку действию или бездействию должностных лиц или хозяйствующих субъектов", - сказал Хатуов.

По его словам, в настоящее время Минсельхоз РФ анализирует причины произошедшего, результаты этой работы планируется представить на совещании с вице-премьером РФ Алексеем Гордеевым.

"На самом деле драматизировать эту ситуацию нет смысла. Мы понимаем, что есть стандартный комплекс мер, которые необходимо (принимать). В первую очередь нужен реестр пчеловодов каждого региона, их фактическое размещение. Со стороны аграриев требуется более качественное информирование пчеловодов о применении средств защиты растений, которые могут повлиять на состояние пчел во время медоноса", - также сказал Хатуов.

Совещание по развитию пчеловодства

Вице-премьер Алексей Гордеев проведет 5 августа совещание, которое будет посвещено развитию пчеловодства в России.

Ранее в нескольких регионах РФ были зафиксированы случаи массовой гибели пчел, причиной которой, по мнению экспертов, стало использование на полях химикатов. Минсельхоз РФ рекомендовал органам управления АПК субъектов принять меры по предотвращению гибели пчел, ознакомить аграриев и пчеловодов с действующим законодательством РФ в части регламентов применения пестицидов. Минсельхоз считает необходимым, чтобы пчеловоды с помощью аккредитованных лабораторий устанавливали причину ущерба в каждом конкретном случае.

"5 августа под председательством заместителя председателя правительства РФ Алексея Гордеева состоится совещание, посвященное развитию пчеловодства в стране, в котором примут участие представители профильных ведомств и заинтересованных общественных организаций", - говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза.

Ведомство также сообщает, что по состоянию на 29 июля в 25 регионах погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общего количества в РФ.

"В ряде субъектах принято решение о различных формах компенсации потерь пчеловодов. В частности, в Липецкой и Курской областях будет произведено возмещение ущерба, причиненного владельцам пасек. В Республике Башкортостан в рамках региональной программы поддержки предусмотрено субсидирование затрат до 50% на приобретение пчелиных пакетов и пчеловодного инвентаря. В Алтайском крае, Республике Татарстан, Ульяновской области меры господдержки на восстановление пчелосемей находятся в стадии разработки", - пояснили там.

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