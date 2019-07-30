Банк "Восточный" подал иск к Майклу Калви и структуре Baring Vostok на 9,8 млрд рублей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Банк "Восточный" подал иск в Арбитражный суд Амурской области о взыскании 9,8 млрд рублей с основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и миноритарного акционера банка Evison Holdings (кипрская структура Baring Vostok), следует из картотеки арбитражных дел.

Иск подан 30 июля. Как следует из материалов суда, Калви, будучи конечным бенефициаром группы Baring Vostok, имел фактическую возможность определять действия банка через непосредственного акционера - Evison Holdings. В результате недобросовестных сделок и действий, по мнению заявителя, "Восточный" понес убытки в размере 9,8 млрд рублей.

Ранее "Восточный" подал в амурский арбитраж заявление об аресте доли Evison Holdings в банке (41,6%). Иск оставлен без движения до 14 августа.

Калви является фигурантом уголовного дела о мошенничестве на 2,5 млрд рублей. По данным следствия, подконтрольное фонду Первое коллекторское агентство в счет долга на указанную сумму перед "Восточным" уступило банку 60% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Однако следствие посчитало, что эти бумаги стоили лишь 600 тыс. рублей, из-за чего банк понес ущерб.