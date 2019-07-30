Средний размер пенсий в России увеличился в июне до 14 168 рублей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 168 рублей, показатель увеличился на 6,2% по сравнению с июнем 2018 года. Об этом говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении в России за январь-июнь 2019 года, опубликованном на сайте ведомства во вторник.

"В июне 2019 года средний размер назначенных пенсий составил 14 168 рублей и по сравнению с июнем 2018 года увеличился на 6,2%", - говорится в докладе.

Согласно данным Росстата, реальный размер назначенных пенсий за первое полугодие 2019 года увеличился на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам первого полугодия 2019 года средний размер пенсии составил 14 135 рублей. Как отметили в ведомстве, размер назначенных пенсий составил 30,5% от среднего размера начисленной заработной платы.