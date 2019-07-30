Авиасообщение между Калугой и Антальей возобновится 15 августа

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Royal Flight с 15 августа возобновит полеты в Анталью из международного аэропорта "Калуга", сказал журналистам во вторник губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Ранее сообщалось, что авиарейсы из Калуги в Анталью прекращаются с 1 августа.

"Будет небольшой перерыв. И, начиная с 15 августа, мы возобновляем эти полеты. Пассажиры могут не беспокоиться", - сказал Артамонов.

Причины отмены авиарейсов ни представители авиакомпании, ни региональных властей не назвали. Однако ТАСС в пресс-службе правительства Калужской области заверили, что на период отпусков самолеты будут летать дважды в неделю по прежнему расписанию.

Первый рейс из калужского аэропорта в Анталью состоялся летом 2018 года. Изначально за это направление отвечала авиакомпания Azur Air. Royal Flight начала летать 4 июня 2019 года.