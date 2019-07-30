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Сбербанк приобрел логистическую компанию Shiptor

Сумма сделки не называется

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Сбербанк приобрел логистическую компанию Shiptor, которая станет частью бизнеса "СберЛогистики", говорится в сообщении банка.

В нем отмечается, что Shiptor обладает собственными IT-системами, курьерской службой, фулфилмент-центром (оказывает услуги по приему, обработке, комплектации и отправке заказов) для малого и микро-бизнеса. Компания действует как полноценный логистический и транспортный партнер, решает задачи по сопровождению заказов для интернет-магазинов: хранение, обработку и упаковку товаров на складе, логистику и прием платежей.

Сумма сделки не указывается.

"Приобретение компании-агрегатора - важный шаг на пути реализации стратегии по выходу банка на рынок логистики", - прокомментировал сделку гендиректор "СберЛогистики" Сергей Малышев.

Сбербанк в настоящее время позиционирует себя как экосистема, предлагающая для своих клиентов разный набор услуг, в том числе нефинансовых. В экосистему Сбербанка входят, в частности, онлайн-сервис DocDoc, облачная платформа SberCloud, мессенджер Dialog и другие.

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