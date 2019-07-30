Спецпредставитель президента Сергей Иванов вновь возглавил совет директоров "Ростелекома"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Совет директоров "Ростелекома" вновь избрал своим председателем специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Об этом во вторник сообщили в компании по итогам проведения заседания.

Иванов возглавляет совет директоров "Ростелекома" с 2015 года.

В июне 2019 года акционеры "Ростелекома" на годовом собрании утвердили новый состав совета директоров, куда, в частности, вошли глава Минкомсвязи Константин Носков и бывший министр связи и коммуникаций Николай Никифоров. Также места в совете директоров нового состава сохранили президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, глава телеканала "Россия-1" Антон Златопольский, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, глава "ВТБ Капитала" Алексей Яковицкий, советник главы "ВЭБ Капитала" Рубен Аганбегян, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан и председатель набсовета "Российских автомобильных дорог", бывший глава "Связьинвеста" Вадим Семенов.

Вместо первого заместителя председателя - члена правления Внешэкономбанка Михаила Полубояринова в совет директоров вошел заместитель председателя правления ВЭБ.РФ Алексей Иванченко.

Государство владеет 45,04% уставного капитала "Ростелекома" через Росимущество, Внешэкономбанк - 3,96%, ООО "Мобител" - 12,01%. Доля акций "Ростелекома" в свободном обращении составляет 38,98%.