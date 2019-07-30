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Колебания курса рубля

Курс евро превысил 71 рубль

Это произошло впервые с 15 июля
Описание
© Андрей Махонин/ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 71 руб. впервые с 15 июля - данные торгов.

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РоссияКолебания курса рубля
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