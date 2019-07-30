Курс евро превысил 71 рубль

Провозная способность инфраструктуры РЖД пока отстает от мощностей портов Дальнего Востока

По словам заместителя генерального директора холдинга Павла Иванова, в настоящее время холдинг может обеспечить в портах перевалку только 15 тыс. вагонов в сутки

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