Ульяновские власти создадут на УАЗ консультационный пункт для увольняемых работников

УЛЬЯНОВСК, 30 июля. /ТАСС/. Работники Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) при увольнении смогут получить консультации по трудоустройству в специальном пункте, который будет организован на предприятии. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалина.

Ранее ТАСС сообщал, что УАЗ запустил программу добровольного высвобождения сотрудников, благодаря которой планирует сократить численность вспомогательного персонала. По данным пресс-службы предприятия, завод предлагает сотрудникам получить единовременную выплату в размере трех среднемесячных зарплат.

"Мы планируем организовать на территории УАЗ консультационный пункт. Там работники автозавода смогут встретиться с представителями наших российских и иностранных партнеров, чьи производства работают в Ульяновской области", - привели слова Смекалина в пресс-службе.

Председатель регионального правительства добавил, что во время этих встреч будут проводиться консультации по трудоустройству. Предполагается, что часть увольняемых специалистов получат деловые предложения прямо на месте.

Ульяновский автомобильный завод специализируется на выпуске полноприводных легковых и коммерческих автомобилей, а также микроавтобусов под торговой маркой УАЗ. С 1941 года предприятие выпустило более 5 млн автомобилей. Производственная мощность завода составляет порядка 95 тыс. автомобилей в год, в настоящий момент на заводе работают порядка 9 тыс. человек. Входит в российский концерн "Соллерс", который работает в партнерстве с Ford, SsangYong и Mazda.