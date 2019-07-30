Дитрих сообщил, что ситуация с задержками в выдаче багажа в Шереметьево стабилизировалась

ОРЕНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Ситуация с задержками в выдаче багажа в Шереметьево стабилизировалась, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Стабилизировалась [ситуация], - сказал он. - Глобально, с точки зрения решения вопросов багажа, Шереметьево исправилось. Где-то неделю назад они стабилизировали ситуацию, набрали дополнительный персонал, повысили зарплату грузчикам, переориентировали потоки, связанные с обработкой всего объема багажа в терминале D, что ранее с учетом пропускной способности терминала вызвало большие проблемы. Приняли другие меры. Ространснадзор, который по моей просьбе туда выезжал, подтверждает, что ситуация рабочая, каких-то сбоев нет".

При этом Дитрих сказал, что некоторое время назад в Шереметьево также были проблемы с входом в аэропорт: "Три автобуса больших с туристами приехало, около получаса коллеги стояли на входной контроль". "Такие локальные темы все равно будут случаться", - резюмировал он.

Проблемы с выдачей багажа

С 1 июня в Шереметьево отмечались задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров. Причиной коллапса стало сразу несколько факторов, среди которых - высокий сезон и переход операций по обработке багажа от "Аэрофлота" к "Шереметьево хэндлинг". В середине июня аэропорт сообщил, что ситуация стабилизируется. Однако 30 июня стало известно о новом массовом скоплении багажа в Шереметьево - более 1,5 тыс. единиц.

Как сообщалось ранее, Шереметьево должен стабилизировать ситуацию с выдачей багажа до 15 августа.