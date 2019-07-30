Совет директоров "Эталона" одобрил покупку 49% акций "Лидер-Инвест"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Совет директоров группы "Эталон" одобрил покупку оставшихся 49% акций девелопера "Лидер-Инвест", входящего в АФК "Система", за 14,6 млрд руб. Таким образом, в случае закрытия этой сделки доля "Эталона" в "Лидер-Инвест" увеличится до 100%, говорится в сообщении группы во вторник.

Как уточняется в сообщении "Эталона", сделка, которую стороны планируют закрыть в августе, получила одобрение со стороны Федеральной антимонопольной службы России. Кроме того, в "Эталоне" считают, что консолидация девелопера будет способствовать формированию оптимальной структуры владения активами и обеспечению максимального синергетического эффекта от присоединения "Лидер-Инвеста".

В феврале 2019 года АФК "Система" сообщила о приобретении пакета акций Etalon Group plc в размере 25% у ее основателя и крупнейшего акционера Вячеслава Заренкова и членов его семьи за $226,6 млн. До этого была закрыта сделка по покупке "Эталоном" 51% акций девелопера "Лидер-Инвест", входящего в АФК "Система", за 15,2 млрд рублей.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе АФК "Система", стороны ведут переговоры о продаже 49% акций "Лидер-Инвеста", они находятся в продвинутой стадии. "В случае успешного завершения переговоров и заключения сделки основная часть вырученных средств будет направлена на погашение долга АФК "Система", - добавили в компании.

По итогам первого квартала 2019 года финансовые обязательства на уровне корпоративного центра АФК составили 231,5 млрд рублей, корпорация планирует сосредоточиться на сокращении этого показателя. Согласно материалам компании, стратегическая цель АФК заключается в сокращении долга до 140-150 млрд рублей. Сроки достижения данного показателя не раскрываются.

В конце июня основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков заявлял, что корпорация планирует снизить долговую нагрузку корпорации на 70 млрд руб. в 2019 году.