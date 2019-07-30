Дорожную карту по ускоренному развитию Адыгеи подготовят к концу августа

МАЙКОП, 30 июля. /ТАСС/. Власти Адыгеи по поручению куратора республики от правительства России главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева подготовят дорожную карту по ускоренному социально-экономическому развитию региона к концу августа. Об этом во вторник сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

Во вторник в Адыгею прибыли руководители ряда федеральных министерств, которые познакомились с социально-экономическим развитием региона для определения точек роста, которые позволят улучить показатели в экономике и социальной сфере. Возглавил делегацию Хатуов.

"Цель нашего визита - дать комплексную оценку развитию региона, чтобы к концу августа была сформирована и представлена на утверждение дорожная карта по ускоренному социально-экономическому развитию республики. Для этого нужно выяснить потребности региона, проанализировать инициативы республики, инструменты господдержки. Важны объективные данные, синхронизация деятельности региона и федеральных министерств", - сказал Хатуов на совещании.

Как сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, власти региона разработали инициативы для ускоренного развития республики. Стимулирующим фактором для Адыгеи на совещании было названо снижение энергодефицита, развитие инфраструктуры, дорожное строительство, реализация проектов в промышленности, сфере туризма, АПК. Модель развития сельского хозяйства республики получила положительную экспертную оценку. Ряд инициатив республики касается поддержки МСП, привлечения инвестиций.

Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее закрепил за вице-премьерами и министрами обязанности кураторства ряда российских регионов. Речь идет о десяти регионах, которые заняли наихудшие позиции в рейтинге из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал. Министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву было поручено курировать Адыгею.