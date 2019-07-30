Глава Карелии: Кемский район сможет полностью обеспечить специалистами Белопорожские ГЭС

КЕМЬ /Карелия/, 30 июля. /ТАСС/. Гидроэнергетики Кемского района Карелии смогут практически на сто процентов закрыть потребность в работниках на двух строящихся Белопопорожских ГЭС. Об этом во вторник журналистам сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Строительство Белопорожских малых ГЭС (МГЭС) на реке Кемь в Кемском районе Карелии находится на завершающем этапе. Во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев совместно с полномочным представителем президентом РФ по Северо-Западному федеральному округу Александром Гуцаном и главой Карелии Артуром Парфенчиоквым принял участие участие в церемонии спуска затвора, перекрывшего русло Кеми для формирования Белопорожского водохранилища.

"Станция будет введена в строй в следующем году. Это новые рабочие места для жителей республики, в частности, проживающих в Кемском районе. Здесь будут работать 30 энергетиков", заявил губернатор.

Как отметил председатель Совбеза РФ, именно в Карелии находится наибольшее число малых ГЭС - около 20. Кемский район обладает хорошей базой гидроэнергетиков, которые практически полностью закроют необходимость в специалистах на новом объекте. Многие из них уже следят за завершающим этапом строительства ГЭС на месте - это необходимо, чтобы ввод станций в эксплуатацию прошел без сбоев.

По словам Парфенчикова, строительство Белопорожских ГЭС также усилило компетенции республиканских строителей - подрядчиком в проекте выступила местная строительная компания "Карелстроймеханизация". Во время совещания с участием Патрушева и Гуцана глава региона выразил надежду, что строители смогут применить свои навыки не только на территории Карелии, но и в других регионах страны.

"Представляется, что этот проект важен не только для Карелии, но и для страны с точки зрения возрождения компетенции в строительстве, с позиций технологий строительства малых ГЭС. Конечно, на мой взгляд, нужно сделать все, чтобы эта компетенция нашей строительной компании в дальнейшем была задействована не только на территории республики, но и в других частях нашей страны", - отметил Парфенчиков.

О Белопорожских МГЭС

Проект строительства малых гидроэлектростанций "Белопорожская ГЭС-1" и "Белопорожская ГЭС-2" в Кемском районе Карелии стал первым на территории России, который профинансирован Новым банком развития, созданным странами БРИКС. Реализацию осуществляет компания АО "Норд Гидро", общая сумма инвестиций составляет 11,8 млрд рублей, освоено уже 8,7 млрд рублей. Суммарная мощность энергетических комплексов составит 49,8 МВт.

Запуск двух новых ГЭС позволит создать 30 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. По прогнозам правительства региона, проект принесет в бюджет республики порядка 12 млрд рублей в виде налоговых отчислений, а также позволит снизить стоимость электроэнергии в регионе.