Эксперты ожидают первого за 10 лет снижения ставки ФРС США

На июньском заседании ФРС сохранила ставку на уровне 2,25-2,5%, однако обновила прогноз по основным макроэкономическим показателям, в том числе повысив ожидания роста ВВП США в 2020 году с 1,9% до 2% и понизив прогноз по инфляции - с 1,8% до 1,5% в 2019 году и с 2% до 1,9% в 2020-м.

В 2018 году ставка повышалась четыре раза - до 2,25-2,5%. На этом уровне она сохраняется и сейчас. Однако эксперты полагают, что сейчас у комитета почти нет возможности избежать понижения, не разочаровав участников рынка. Результаты собрания, которое проходит 30 и 31 июля, будут объявлены в среду.

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центрального банка страны, в среду впервые за 10 лет примет решение о снижении базовой процентной ставки как минимум на 25 б.п., до 2-2,25% - такого мнения придерживаются участники рынка и эксперты, опрошенные ТАСС. Впрочем, специалисты полагают, что сам факт понижения ставки не окажет глобального влияния на мировую экономику и концентрируют внимание на последующем комментарии американского регулятора как факторе, определяющем настроение инвесторов.

Ведущий аналитик банка "Открытие" Алексей Тихонов полагает, что изменение прогнозов и риторики членов руководства ФРС произошло под влиянием скорректированной в дальнейшем статистики по ВВП. По итогам второго квартала 2019 года рост ВВП США ожидаемо замедлился до 2,3% год к году, но при этом была пересмотрена динамика роста экономики в четвертом квартале 2018 года и первом квартале 2019-го - соответствующие показатели понизили на 0,5 п.п. до 2,5% и 2,7% соответственно. Таким образом, динамика ВВП на протяжении последнего года стала демонстрировать устойчивое замедление, в то время как ранее статистка указывала на явное ускорение темпов экономического роста.

Между тем предварительные данные роста ВВП США за второй квартал 2019 года оказались выше ожиданий и немного охладили надежды рынка относительно масштабов снижения ставки, вызвав ослабление валют развивающихся стран, говорит главный экономист ING Bank по России и СНГ Дмитрий Долгин. По его словам, такие ключевые риски, как неопределенность в отношении мировой торговли и опасения насчет замедления мирового спроса, приведут к снижению ставки ФРС на 25 б.п.

Члены руководства Федерального резерва неоднократно называли в числе аргументов в пользу снижения ставки торговые войны, которые ведут к замедлению мировой экономики и торговли, а также отражаются на американской промышленности. Смягчение политики регулятора является мерой по ограничению рисков для экономики, которые несут в себе торговые конфликты, пояснил ТАСС начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес капитал" Юрий Кравченко.

Сомнений в том, что ставка будет снижена по крайней мере на 25 б.п., у рынка нет. Об этом свидетельствуют, например, фьючерсы на процентную ставку: 100% из них предполагают понижение на один шаг, а 22% - сразу на два, до 1,75-2%. Из 84 опрошенных агентством Bloomberg экспертов 72 ожидают снижения ставки до 2-2,25%, а 11 считают, что показатель не изменится.

Специалисты в целом ожидают понижения ставки Федерального резерва на 100 б.п. к середине 2020 года, однако это серьезно расходится к нынешним конесенсус-прогнозом регулятора. У рынка есть опасения, что после одного или двух понижений ставки до конца 2019 года руководство ФРС возьмет паузу для оценки эффекта и состояния экономики. Это, однако, противоречит желаниям инвесторов, по крайней мере рынка акций, а также президента США Дональда Трампа, которому в предвыборный период нужен растущий фондовый рынок.

Что это значит для России и развивающихся стран

Эксперты сходятся во мнении, что сам факт понижения ставки ФРС вряд ли сможет отобразиться на динамике российского рынка и рубля, ставя в приоритет последующий комментарий председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла или пояснения регулятора, которые могут определить настрой инвесторов.

Решение о предстоящем понижении ставки уже заложено рынком, в том числе в политике российского Центробанка, подтверждает главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой. По его мнению, большую роль будет играть не само решение американского регулятора, а его риторика относительно перспектив монетарной политики в США и отношения Федерального резерва к рискам.

"Мягкий комментарий, предполагающий снижение ставок до конца [2019] года и в 2020 году, будет для рынков позитивен. Напротив, если ФРС предпочтет осторожный подход, то это может стимулировать коррекцию на развивающихся рынках и в России, поскольку инвесторы ждут от ФРС активных действий", - отметил Полевой.

Экономисты ИК "Ренессанс капитал" тоже полагают, что ЦБ РФ уже исходил из сценария снижения ставки ФРС при принятии решения по ключевой ставке на заседании 26 июля, когда она была понижена до 7,25%. Из-за готовности рынка к переменам в компании не ожидают и существенного изменения курса рубля. На фоне решения руководства Федеральной резервной системы с рублем ничего не случится, если внезапно не возникнут какие-либо негативные политические факторы, как внутри России, так и за ее пределами, полагает директор департамента банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

Кравченко из "Велес капитала", напротив, считает, что риторика американского регулятора и комментарии его главы могут усилить ожидания инвесторов в отношении дальнейшего смягчения процентной политики в США, что создаст давление на доллар, в том числе и в паре с рублем. "Есть большая вероятность, что участники рынка будут искать в комментариях ФРС любые сигналы для продажи американской валюты и фиксации прибыли по ней после роста доллара за последние дни. Сегодня индекс доллара пока остается выше 98 пунктов, что является максимумом с конца мая", - сказал специалист.

Он также отметил, что для развивающихся рынков смягчение политики Федеральной резервной системы является безусловно положительным фактором, так как повышает интерес инвесторов к более высоким доходностям на развивающихся рынках и ограничивает риски оттока капитала с них в периоды нестабильности. В данном плане российский рынок не является исключением, добавил он. С ним согласен и главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич: мягкость риторики регулятора может поддержать высокорисковые активы и способствовать их росту как минимум в краткосрочной перспективе, что может позитивно сказаться и на валютах развивающихся стран.

При этом аналитики "Сбербанк управление активами" считают, что влияние на инвестиции во все виды активов, включая облигации, окажут как само решение по ставке, так и тон риторики по итогам заседания руководства американского регулятора.