Минторговли США: договор ЕС и МЕРКОСУР не должен противоречить пакту Бразилиа и Вашингтона

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 июля. /ТАСС/. Бразилии необходимо озаботиться тем, чтобы соглашение о свободной торговле между Евросоюзом и Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР) не повредило возможному заключению аналогичного торгового пакта Бразилиа с Вашингтоном. Об этом заявил во вторник министр торговли США Уилбур Росс, сообщает портал G1.

"Важно, чтобы в этом соглашении не было того, что могло противоречить соглашению о свободной торговле с США", - сказал политик журналистам по окончании мероприятия Американской торговой палаты в бразильском Сан-Паулу. Росс также напомнил, что у США и ЕС имеются значительные разногласия в части торговли фармпрепаратами, химическими веществами и продовольственными товарами, а также по фитосанитарным вопросам.

По его словам, прозвучавшие ранее во вторник заявления президента США Дональда Трампа о намерении "работать над соглашением о свободной торговле с Бразилией" являются "явным сигналом того, что что-то произойдет". Вместе с тем министр не раскрыл подробностей ведущихся переговоров. По мнению Росса, прежде чем заключать полноценное двустороннее торговое соглашение, Бразилиа и Вашингтону необходимо воплотить его отдельные аспекты. В частности, он указал, что странам до сих пор не удавалось согласовать окончательный текст договора об инвестициях.

Страны МЕРКОСУР и Евросоюза в конце июня достигли соглашения о свободной торговле, переговоры о котором велись на протяжении последних 20 лет. Входящие в объединение Аргентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай должны будут отменить пошлины в течение 10-15 лет, в то время как Евросоюз освободит от сборов экспорт из стран МЕРКОУСУР сразу после вступления соглашения в силу. Для этого сторонам, подписавшим документ, предстоит провести процедуру его ратификации.

МЕРКОСУР - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение. Датой его основания считается 26 марта 1991 года, когда на встрече президентов Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая был подписан документ, определивший задачи создания таможенного союза и общего рынка четырех государств.