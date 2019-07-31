В Sony предупредили о возможном росте цен на консоли PlayStation из-за торговой войны

ТАСС, 31 июля. Японская корпорация Sony заявила, что будет вынуждена поднять розничные цены в США на свои игровые приставки PlayStation, если нынешняя администрация США продолжит политику повышения тарифов на составные части консолей, произведенные в Китае. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Jounal , цитируя высказывание финансового директора японской компании Хироки Тотоки.

"Мы полагаем, о чем и уведомили правительство США, что увеличение тарифов на китайские товары в сфере электроники в конечном счете нанесет ущерб самим Соединенным Штатам", - отметил Тотоки. Он добавил, что Sony "еще окончательно не решила, как она отреагирует на расширение тарифов, но изучает варианты, в том числе и возможность возложить часть бремени на потребителей". На сегодняшний день, пояснил финансовый директор корпорации, тарифы "не сильно повлияли" на Sony, но компания, указал он, будет "сохранять бдительность в отношении потенциального риска".

Бизнес, связанный с PlayStation, является наиболее прибыльным подразделением Sony. Китайские фирмы, работающие с японской корпорацией, производят большую часть составляющих этой игровой приставки.

Ранее Sony объявила, что планирует представить видеоприставку следующего поколения уже к 2020 году. Новая модель, как полагают разработчики, будет изначально включать несколько более дорогих технологий, которые повысят ее цену даже без тарифов, которые Соединенные Штаты вводят в отношении китайских товаров.