Капремонт дороги Ванино - Советская Гавань в Хабаровском крае начнут в 2020 году

ХАБАРОВСК, 31 июля. /ТАСС/. Капитальный ремонт дороги между поселком Ванино и Советской Гаванью в Хабаровском крае начнется в 2020 году, сообщает в среду пресс-служба губернатора и правительства региона.

"В данный момент за счет средств краевого бюджета на объекте ведется ямочный ремонт, а региональному Минтрансу дано поручение начать подготовку к капитальной реконструкции дороги. <...> Проектные работы пройдут зимой, в целом на проектные работы по дорогам на будущий год заложено 150 млн рублей. Капитальный ремонт трассы начнется в 2020 году", - говорится в сообщении на сайте.

Расстояние между Ванино и Советской Гаванью составляет 40 км. Дорога между ними не ремонтировалась последние пять лет, весной в аварийном состоянии находились 42 участка трассы. Покрытие повредили грузовики, которые возят из Ванино лес и уголь.

"Сейчас, чтобы окончательно не разрушить полотно автодороги Монгохто - Ванино - Советская Гавань, вводятся ограничения на движение грузовых автомобилей с нагрузкой, превышающей 10 т на ось", - отмечается в сообщении.

Глава Хабаровского края Сергей Фургал на встрече с руководителями компаний "Ремсталь" и "Бункер-Порт" отметил, что отчислений этих предприятий в бюджет недостаточно для содержания автодороги. Для доставки их грузов, пояснили в пресс-службе, предпочтительнее использовать железную дорогу, и глава региона предложил помочь в переговорах с РЖД относительно развития такой схемы.

"Невозможно никакую дорогу содержать, если по ней будут бесконтрольно в любое время дня и ночи, в дождь и распутицу идти большегрузные машины. <...> Если сегодня это не остановить, на следующий год мы не сможем обеспечить проезд между Советской Гаванью и Ванино ни для машин с продуктами питания, ни для машин скорой помощи, ни для рейсовых автобусов", - приводятся в сообщении слова губернатора.