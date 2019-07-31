Опрос: каждый десятый россиянин не имеет банковской карты и не собирается ее оформлять

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Каждый десятый россиян не имеет банковской карты и не собирается ее оформлять. При этом банковские карты есть у 84% россиян, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"У большинства россиян (84%) есть банковские карты. Чаще всего их имеют молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет (94%) и работающие (90%). У каждого десятого (11%) опрошенного нет карты, и он не планирует оформлять ее в ближайшее время", - говорится в исследовании.

В НАФИ отмечают, что доля тех, кто не имеет банковских карт, последовательно сократилась с 60% в 2009 году до 11% в 2018 году и в 2019 осталась без изменений.

Так, согласно исследованию, 52% россиян по-прежнему оплачивают товары или услуги наличными деньгами. Производить оплату наличными предпочитают россияне старше 60 лет (74%), люди, не имеющие постоянной занятости (71%), и сельские жители (60%).

При этом число людей, расплачивающихся за товары и услуги безналичным способом, за шесть лет выросло почти в 10 раз - с 5% в 2013 году до 46% в 2019 году, отмечается в исследовании. Тем не менее больше половины россиян по-прежнему предпочитают использовать наличные.

Всероссийский опрос НАФИ проведен в июне 2019 г. Опрошено 1600 человек в 150 населенных пунктах в 52 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.