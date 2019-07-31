Опрос: в России замедлился рост числа россиян, предпочитающих безналичные платежи

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Рост числа россиян, оплачивающих повседневные покупки безналичным способом, начал замедляться в 2018 году. Так, доля россиян, предпочитающих безналичные платежи, с 2018 года увеличилась только на 6 п. п., до 46%, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Число россиян, предпочитающих оплачивать повседневные покупки безналичным способом, в последний год замедлило рост. Если с 2017 по 2018 год доля россиян, выбирающих безналичную оплату, увеличилась на 12 п. п., до 40%, то с 2018 года - увеличение произошло на 6 п. п., до 46%", - говорится в исследовании.

При этом, по данным НАФИ, число россиян, расплачивающихся за товары и услуги безналичным способом, с 2013 года выросло почти в 10 раз.

Как отметил руководитель направления финансовых исследований Аналитического центра НАФИ Всеволод Хоменко, в РФ "по-прежнему сохраняются некоторые барьеры использования безналичной оплаты". По его словам, к таким барьерам относится неравномерность развития инфраструктуры как территориальная, так и связанная с типом продавца товаров и услуг. Также препятствует развитию безналичных платежей низкая цифровая грамотность некоторых сегментов потребителей, в том числе платежеспособных, например, пенсионеров. Так, в одной стороны, это консервативные потребители, привыкших к наличным деньгам, а с другой - "не понимающие, как работает безналичная оплата, не знающих способов защиты от цифрового мошенничества и опасающихся потери денег при использовании финтех-решений", добавил Хоменко.

Всероссийский опрос НАФИ проведен в июне 2019 года. Опрошено 1600 человек в 150 населенных пунктах в 52 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.