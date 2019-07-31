Посол РФ: Россия не исключает возможности участия в энергетических проектах в Таджикистане

ДУШАНБЕ, 31 июля. /ТАСС/. Россия не исключает возможности своего участия в реализации гидроэнергетических проектов в Таджикистане в будущем. Об этом сообщил посол РФ в стране Игорь Лякин-Фролов в интервью, опубликованном в среду изданием "Азия-Плюс".

"Говоря о новых инвестиционных проектах в этой сфере, можно с уверенностью сказать: Россия не исключает такой возможности, хотя, конечно же, будет учитываться опыт работы совместного российско-таджикского предприятия - ОАО "Сангтудинской ГЭС-1". Отмечу, что данный вопрос также поднимался на переговорах глав государств в ходе официального визита президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Российскую Федерацию 17 апреля этого года", - сказал он.

Дипломат отметил, что в ходе визита Рахмона в РФ была подчеркнута важность стратегического партнерства двух стран в электроэнергетической отрасли. "Уделено внимание было и перспективам совместного управления ОАО "Сангтудинская ГЭС-1", чей потенциал позволяет создавать возможность для реинвестирования вложенных в строительство станции российских средств в новые инфраструктурные электроэнергетические проекты на территории Таджикистана и в странах Центральной Азии", - подчеркнул Лякин-Фролов.

Яркий пример стратегического сотрудничества

По его словам, Сангтудинская ГЭС-1 является одним "из ярчайших примеров отношений стратегического сотрудничества и союзничества между Россией и Таджикистаном". "Станция была построена в очень короткие сроки. Русло реки Вахш перекрыли зимой 2006 года, а уже в январе 2008 был введен в эксплуатацию первый гидроагрегат. 31 июля 2009 года, то есть меньше чем через четыре года, состоялась торжественная церемония пуска станции", - напомнил он.

Дипломат подчеркнул, что Сангтудинская ГЭС-1 стала крупнейшим инвестиционным проектом, реализованным РФ на территории СНГ. Данная станция является второй после Нурекской ГЭС по мощности в Таджикистане (670 МВт). Она обеспечивает около 12% выработки электроэнергии в республике.

Уставной капитал акционерного общества разделен между Россией (75% минус 1 акция) и Таджикистаном (25% плюс 1 акция). На сегодняшний день, как и прежде, единственным покупателем электроэнергии Сангтудинской ГЭС-1 является государственный энергохолдинг "Барки точик", который распределяет ее и экспортирует в соседние энергосистемы.

"Сангтудинская ГЭС-1 работает в достаточно сложных условиях относительно сбыта и оплаты электроэнергии. Тем не менее, должен отметить, что в последние два года значительно увеличился объем закупки со стороны "Барки точик", что, конечно же, является положительным моментом для деятельности ОАО", - сказал Лякин-Фролов.

Решение проблемы долгов

Посол считает, что обе стороны должны искать пути решения данной проблемы, которая неоднократно поднималась на различных уровнях. "Российская сторона ожидает от партнеров согласования переданной им финансово-экономической модели деятельности Сангтудинской ГЭС-1. В эту модель входят графики оплаты текущих платежей за электроэнергию и погашения общей задолженности", - сказал дипломат.

Он отметил, что руководство "ИнтерРАО" и самого ОАО "Сангтудинская ГЭС-1" предлагало таджикской стороне "несколько интересных путей решения данного вопроса, включая самостоятельный экспорт излишков электроэнергии станции за рубеж - в Афганистан и Узбекистан". "Полученные от этой деятельности доходы могли бы быть инвестированы в развитие таджикской электроэнергетики и в другие энергетические проекты, например, в реконструкцию систем учета, прокладку линий электропередачи, организацию работы сбытовых компаний", - подчеркнул Лякин-Фролов.

Он добавил, что подписан перечень условий, необходимых для нормального функционирования Сангтудинской ГЭС-1, соблюдение положений которого позволит обеспечить и частичное сокращение задолженности госэнергохолдинга перед станцией.