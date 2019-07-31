"Ведомости": российские дизайнеры создадут для AliExpress лимитированные коллекции одежды

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. AliExpress и интернет-площадка Tmall (входят в один холдинг) будут продавать одежду российских дизайнеров. При этом сами дизайнеры создадут в рамках сотрудничества лимитированные коллекции. Об этом сообщила газета "Ведомости", ссылаясь на представителя AliExpress и Tmall в РФ Антона Пантелеева.

"Мы хотим делать лимитированные коллекции регулярно с разными российскими и зарубежными дизайнерами", - сообщил Пантелеев.

Он также отметил, что цель такого проекта - привлечь аудиторию, интересующуюся модой, в том числе из городов-миллионников. Пантелеев рассказал изданию, что интернет-площадкам хочется показать покупателям, что заказывать у них более дорогие модные товары не страшно.

Сейчас на работе с поставщиками из РФ специализируется Tmall. Планируется, что первая лимитированная коллекция одежды и аксессуаров выйдет в марте 2020 года. Ее должен создать дизайнер Игорь Чапурин, работающий в люксовом сегменте.