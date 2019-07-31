"Ъ": сайты компаний и e-mail предложили закрепить в ЕГРЮЛ

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Адреса сайтов и электронной почты российских компаний необходимо указывать в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). С таким предложением крупнейший российский регистратор доменов Reg.ru обратился к главе Минкомсвязи Константину Носкову, пишет газета "Коммерсантъ", ссылаясь на соответствующее письмо.

Как отмечает регистратор, на сегодняшний день доменные имена почти полностью игнорируются российским законодательством, хотя могут быть одним из "важнейших нематериальных активов любой современной компании". Внесение сайта компании и электронной почты в ЕГРЮЛ поможет потребителям отличить настоящие сайты от мошеннических ресурсов, полагают авторы письма. Согласно предложениям в письме Reg.ru, компании можно обязать следить за достоверностью указываемых доменных имен и e-mail в ЕГРЮЛ и ввести административную ответственность для нарушителей. Закрепить в ЕГРЮЛ можно будет только адреса, зарегистрированные отечественными уполномоченными организациями, статус которых предлагается закрепить законодательно, уточняет издание.

Этот вопрос обсуждался на совещании в Минкомсвязи 29 июля, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-секретаря министерства Евгения Новикова. Предложение о введении дополнительного поля с указанием доменного имени в ЕГРЮЛ требует дополнительной проработки и обоснования, аргументов о необходимости такой меры пока не нашлось, уточнил представитель Минкомсвязи.

По его словам, участники совещания пришли к выводу, что в сфере деятельности интернет-магазинов или кредитно-финансовых организаций, там, где уровень мошенничества особенно высок, можно предоставить компаниям возможность добровольно предоставлять информацию о доменах и координироваться, например, на уровне саморегулируемых организаций. "Если потребуется, Минкомсвязь готова оказать содействие и разработать соответствующие нормативные правовые акты", - уточнил он.