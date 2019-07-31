Руководство Госдумы хочет получить от главы Росстата данные об экономике и соцсфере России

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин принял решение пригласить на одно из ближайших заседаний Совета Думы главу Росстата Павла Малкова для получения актуальных данных об экономике и социальной сфере страны. Об этом сообщает в среду пресс-служба нижней палаты парламента.

"На заседании Совета, в работе которого принимают участие руководство Думы, руководители фракций и комитетов, депутаты хотят заслушать главу Росстата и получить актуальную информацию, характеризующую состояние экономики и социальной сферы нашей страны", - отметили в пресс-службе.

"Росстат занимается мониторингом важнейших социально-экономических вопросов и анализирует качественные показатели развития страны. При формировании приоритетов в законотворческой работе депутатам важно получить актуальную информация по таким вопросам, как демография, доходы и уровень жизни наших граждан, жилищные условия, здравоохранение, социальные услуги, показатели реформы ЖКХ, ряду других показателей", - указывается в сообщении.