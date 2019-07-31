Сбербанк ожидает, что расчеты по продаже Denizbank пройдут в ближайшее время

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сбербанк ожидает, что расчеты в рамках сделки по продаже турецкой "дочки" Denizbank пройдут в ближайшее время, стороны выполнили все условия договора. Об этом говорится в отчетности крупнейшего российского банка по МСФО.

"В конце июля 2019 года стороны выполнили все условия договора, необходимые для осуществления сделки. Сбербанк ожидает, что расчеты по сделке пройдут в ближайшее время", - отмечается в отчетности.

В начале июля первый зампред Сбербанка Лев Хасис сообщил журналистам, что Сбербанк может закрыть сделку по продаже турецкой "дочки" Denizbank в течение месяца.

В 2018 году Сбербанк заключил обязывающее соглашение о продаже Denizbank банку Emirates NBD Bank. Сделка ранее оценивалась в 14,6 млрд турецких лир (около $3,25 млрд). Но в апреле 2019 года стороны подписали соглашение с обновленными условиями, в соответствии с которым общая стоимость сделки составила 15,48 млрд турецких лир без дополнительной выплаты процентов на покупную цену.

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