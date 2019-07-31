Сбербанк может дополнительно вложить 13 млрд рублей в СП с Mail.ru после закрытия сделки

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сбербанк может дополнительно инвестировать 13 млрд руб. в совместное предприятие с Mail.ru в течение года после закрытия сделки в случае выполнения KPI, следует из материалов банка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

"Группа внесет в СП свою долю в компании "Фудплекс" и около 38 млрд рублей денежными средствами. Дополнительно 13 млрд рублей могут быть инвестированы группой в СП при условии достижения ключевых показателей эффективности в течение 12-месячного периода после закрытия сделки", - говорится в отчетности.

Как сообщалось ранее, Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие на базе Delivery Club и "Ситимобил" с инвестициями до 64 млрд рублей. Соответствующее обязывающее соглашение будет заключено осенью 2019 года. Участие в создаваемой компании будет распределено между двумя партнерами в равных долях.

Сервисы платформы будут интегрированы в экoсистемы Сбербанка и Mail.ru Group и расширят спектр услуг, покрывающих ежедневные потребности клиентов.

Совместное предприятие будет оперировать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России, совокупный объем которых превысит 1 трлн рублей на горизонте трех лет, с ожидаемым среднегодовым ростом более 30%.

В новость были внесены изменения (10:35 мск) - добавлены подробности.