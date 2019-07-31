Стоимость реконструкции аэропорта в Оренбурге может составить до 3,3 млрд рублей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Стоимость работ по реконструкции международного аэропорта "Оренбург" имени Юрия Гагарина может составить до 3,3 млрд рублей, сообщается в среду на сайте областного правительства.

"Планируется поэтапная реконструкция взлетно-посадочной полосы с ее продлением на 500 м и строительством второй рулежной дорожки. По предварительным подсчетам стоимость реконструкции составит 3,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на данный момент проект реконструкции аэродромного комплекса находится на стадии передачи в главгосэкспертизу. Реконструированная взлетно-посадочная полоса сможет принимать воздушные суда большой вместимости, что позволит увеличить пропускную способность аэропорта и расширить его терминальные мощности.

"Мы крайне заинтересованы в реконструкции аэродромного комплекса и строительстве нового терминала аэропорта. Пассажиры до сих пор получают багаж на улице. Так быть не должно. Наш аэропорт обязан соответствовать своему международному статусу", - цитирует врио главы области Дениса Паслера пресс-служба.

По итогам 2018 года пассажиропоток оренбургского аэропорта составил 752,7 тыс. человек, что стало новым рекордом по количеству обслуженных пассажиров за всю историю аэропорта в статусе международного. Пропускная способность аэровокзала составляет 400 пассажиров в час. Полеты в Оренбург выполняют девять авиакомпаний, включая "Аэрофлот", "Россию" и "Оренбуржье".