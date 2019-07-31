Власти Удмуртии учредили акционерное общество "Аэропорт Ижевск"

ИЖЕВСК, 31 июля. /ТАСС/. Акционерное общество "Аэропорт Ижевск" учредили в Удмуртии, оно будет находиться в собственности региона. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства республики.

"Учредить акционерное общество "Аэропорт Ижевск", 100% акций которого будет находиться в собственности Удмуртской Республики. Внести в оплату уставного капитала акционерного общества "Аэропорт Ижевск" денежные средства в размере 100 тыс. рублей", - говорится в распоряжении, подписанном председателем регионального правительства Ярославом Семеновым.

Учредителем выступит Министерство имущественных отношений Удмуртии, позднее по предложению Минтранса республики будет утвержден совет директоров и ревизионная комиссия акционерного общества.

Ранее сообщалось, что власти Удмуртии намерены выделить аэропорт Ижевска из общего с авиакомпанией "Ижавиа" юридического лица. Глава республики Александр Бречалов отмечал, что в большинстве регионов аэропорт отделен от авиакомпании - это два независимых юридических лица.

Предполагалось, что разделение завершится к апрелю 2019 года, однако в мае глава региона сообщил, что сроки перенесли из-за оформления необходимых документов, которые позволят не прекращать деятельность по перевозке пассажиров.

"Ижавиа" создана в 1944 году, компания эксплуатирует самолеты Як-42Д.