Порядка 14 млн работающих пенсионеров получат прибавку к пенсии с 1 августа

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан. Максимальная прибавка к пенсии составит 261 рубль, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

"С 1 августа Пенсионный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров. Максимальное увеличение в результате перерасчета ограничено тремя пенсионными коэффициентами, рассчитанными по стоимости 2019 года, то есть 261,72 рублей. Согласно предварительным данным, перерасчет страховых пенсий получат около 14 млн пенсионеров", - рассказали в ПФР.

В фонде отметили, что на эти цели в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено 10,6 млрд рублей.

"Помимо повышения страховой пенсии, пенсионерам с 1 августа также будет увеличен размер выплат из средств пенсионных накоплений: накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и единовременной выплаты. Данный перерасчет связан не столько с работой пенсионера, сколько с результатами инвестирования средств управляющими компаниями", - добавили в фонде. По данным ПФР, перерасчет пенсионных накоплений коснется порядка полумиллиона пенсионеров, включая 29,6 тыс. получателей срочной выплаты и 73,4 тыс. получателей накопительной пенсии.