"Нафтогаз" оценил сумму ущерба от потери активов компании в Крыму в $5,2 млрд

КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" оценил в $5,2 млрд сумму ущерба от потери оставшихся в Крыму активов компании. Об этом в среду сообщила пресс-служба НАК.

"Предприятия, входящие в группу "Нафтогаз", в конце июня подали в Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов группы НАК в Крыму. "Нафтогаз" просит Трибунал обязать РФ выплатить в пользу истцов $5,2 млрд", - отмечается в пресс-релизе.

По данным компании, Трибунал вынесет решение о компенсации убытков не раньше конца 2020 года.

Ранее Трибунал заявил, что Российская Федерация нарушила ряд положений Соглашения о защите инвестиций, экспроприировав активы группы "Нафтогаз" в Крыму. Поскольку Трибунал решил разделить производство на две стадии, вопрос определения компенсации убытков будет рассматриваться на второй из них.

"Нафтогаз Украины" инициировал арбитражное производство против РФ в октябре 2016 года на основании соглашения правительствами Украины и России "О поощрении и взаимной защите инвестиций".

Арбитраж против Российской Федерации начат по совместному заявлению НАК и шести предприятий группы - "Чорноморнафтогаз", "Укртрансгаз", "Ликво", "Укргазвыдобування", "Укртранснафта", "Газ Украины".

Постоянная палата третейского суда в Гааге выполняет функции регистратора и администрирует арбитражные производства.