Головной траулер "Ленинец" для Камчатки завершил ходовые испытания в Балтийском море

КАЛИНИНГРАД, 31 июля. /ТАСС/. Головной траулер-сейнер проекта SK-3101R "Ленинец", построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Калининграде для рыбаков Камчатки, завершил основной этап заводских ходовых испытаний. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь судоверфи Сергей Михайлов.

"В рамках заводских ходовых испытаний, начавшихся 12 июля, "Ленинец" совершил три выхода в Балтийское море, во время которых были проверены его ходовые качества и работа всех систем и механизмов", - рассказал он, отметив, что в результате испытаний подтверждены технические характеристики судна.

"В настоящее время траулер "Ленинец" находится на акватории завода. На нем проходит ревизия и устранение замечаний, полученных в ходе морских испытаний. По их завершении судно сделает контрольный выход в море и затем будет передано заказчику", - сказал Михайлов.

Контракт на строительство трех траулеров-сейнеров проекта SK-3101R был подписан ПСЗ "Янтарь" и Рыболовецким колхозом им. Ленина (Петропавловск-Камчатский) в январе 2016 года. Головной траулер "Ленинец" заложен в июле 2016, спущен на воду в ноябре 2017 года. 22 июля на втором судне, "Командор", начались швартовные испытания. Третий траулер, "Ударник", в настоящее время готовится к началу швартовных испытаний. Вся серия планируется к передаче заказчику в этом году.

Проект кошелькового траулера-сейнера SK-3101R разработан норвежской компанией Skipskompetanse AS. Длина судна - 50,6 м, ширина - 12 м. Конструкция предусматривает работу донным и пелагическим тралами, снюрреводом и кошельковой сетью. Основная особенность судна - возможность хранения улова в танках с охлаждаемой морской водой (RSW).

Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" образован 8 июля 1945 года. Специализируется на строительстве мало- и среднетоннажных судов военного и гражданского назначения, а также на проведении судоремонтных работ. За 71 год на заводе построено 160 боевых кораблей и более 500 гражданских судов. В настоящее время контрольный пакет акций АО "ПСЗ "Янтарь" контролирует государство в лице АО "Объединенная судостроительная корпорация".