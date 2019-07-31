Чистая прибыль "Ингосстраха" в I полугодии упала почти на треть

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Ингосстраха" по ОСБУ в I полугодии 2019 года составила 2,2 млрд рублей, сообщил журналистам замгендиректора "Ингосстраха" по финансово-экономической деятельности Сергей Ковтун. Годом ранее чистая прибыль составляла 3,1 млрд рублей, следует из отчетности компании, таким образом, она сократилась на 29%.

Снижение чистой прибыли было ожидаемым, более показательной является цифра общего совокупного дохода, отметил гендиректор страховщика Михаил Волков. Доход "Ингосстраха" в I полугодии сократился на 12% по сравнению с таким же периодом годом ранее и составил 2,7 млрд рублей, следует из сообщения компании.

"Финансовый результат от страховой деятельности снижается ожидаемо по сравнению с предыдущими годами, где у нас доходность страхового бизнеса была, наверное, чуть выше, чем мы сами ожидали, чем стандартизированная для страхового бизнеса. Те конкурентные механизмы, которые работают на рынке, приводят к тому, что доходность от ведения основного бизнеса сама по себе автоматически снижается", - пояснил Волков.

По его словам, к снижению чистой прибыли, в том числе привели начисленные резервы в сумме около 700 млн рублей, которые начислены в связи с результатами предыдущих периодов. "Мы переоценили определенные активы, это предварительный резерв, и он может быть отыгран обратно, он не связан с текущей деятельностью", - сказал Волков. Без этого резерва прибыль была бы примерно на уровне прошлого года, подчеркнул он.

Основой для прибыльности страховой компании должен быть инвестиционный доход, а не страховая деятельность, считает Волков. Инвестдоход компании в I полугодии вырос на 521%, до 3,9 млрд рублей.

Сборы компании выросли на 33%, до 58,7 млрд рублей, из них 54,1 млрд рублей получено по операциям прямого страхования (рост на 33%), 4,5 млрд рублей - по перестрахованию (рост на 4 млрд рублей). В частности, "Ингосстрах" существенно - на 50% - нарастил сборы по ОСАГО, на 37% - по страхованию имущества физических лиц, пояснил журналистам Волков. По страхованию имущества юрлиц компания показала 90% роста.

Выплаты "Ингосстраха" выросли на 29%, до 26,8 млрд рублей. Из них 22,8 млрд рублей составили выплаты по прямому страхованию (рост на 17%), по перестрахованию - 4 млрд рублей (рост на 225%).