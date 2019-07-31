Россияне стали чаще брать микрозаймы на суммы более 10 тыс. рублей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Количество выданных микрозаймов в РФ во втором квартале 2019 года снизилось на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,54 млн. При этом сокращение выдачи отмечалось только в сегменте займов до 10 тыс. рублей - на 7,4%, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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При этом число выданных займов от 10 тыс. до 20 тыс. рублей за отчетный период выросло на 9,1%, от 20 тыс. до 30 тыс. рублей - на 24,1%, свыше 30 тыс. рублей - на 22,2%.

Наибольшее число микрозаймов во втором квартале 2019 года было выдано в Москве (185,6 тыс.) и Московской области (159,4 тыс.).

Рост выдачи займов микрофинансовыми организациями (МФО) был зафиксирован в Москве (+9,3%), Московской (+10,7%) и Челябинской областях (+12,3%).

Самую серьезную динамику снижения числа выданных займов показали Иркутская область (-19,8%.), Алтайский (-13%) и Красноярский (-8,9%) края.

"Сокращение выдачи в самом массовом сегменте микрозаймов происходит на фоне снижения рентабельности микрофинансового бизнеса, - прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - Многие МФО уже не так охотно предоставляет совсем небольшие займы новым заемщикам, а стараются кредитовать уже проверенных клиентов, которым можно делегировать займы на суммы свыше 10 тыс. рублей".

В НБКИ отмечают, что основной причиной снижения рентабельности микрокредитования являются, прежде всего, мероприятия Банка России по "охлаждению" микрофинансового рынка, в том числе по ограничению стоимости микрозаймов. В целом, рынок микрофинансирования меняется в сторону повышения качества оценки риск-профиля своих клиентов и снижения аппетита к риску, что ведет к снижению просроченной задолженности, росту среднего чека займа, диверсификации продуктовой линейки и каналов взаимодействия с клиентами".