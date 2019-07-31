Глава OMV сообщил, что проект "Северный поток - 2" укладывается в сроки и бюджет

ТАСС, 31 июля. Проект строительства трубопровода "Северный поток - 2" идет в соответствии с установленными сроками и бюджетом. Об этом заявил в среду глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.

"Время запуска зависит от последнего разрешения Дании <...> Я не вижу никаких задержек со стороны датских властей. По моему мнению, мы по-прежнему укладываемся в бюджет и сроки", - приводит его слова агентство Bloomberg.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

Трубопровод пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Согласие на строительство на данный момент не дала только Дания.

Первые поставки

OMV ожидает первые поставки газа по трубопроводу до полуночи 31 декабря, сообщил Зеле, отметив, что прокладка газопровода завершена уже на 70%.

"Трубопровод "Северный поток - 2" проложен уже на 70% в Балтийском море, работы идут по плану, нет никаких задержек в осуществлении проекта, - сказал Зеле. - Мы ожидаем первые поставки газа к концу года, до полуночи 31 декабря".