В Москве тестируют сервис безналичной оплаты чаевых

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Банк "Русский стандарт" и международная платежная система Visa запустили сервис безналичной оплаты чаевых. Об этом говорится в совместном пресс-релизе.

В настоящее время воспользоваться услугой можно в ресторане "Хлеб Насущный" на Страстном бульваре в Москве.

"В ближайшее время сервис будет доступен во всех ресторанах сети "Хлеб Насущный", - прокомментировала новый сервис директор департамента эквайринга банка "Русский стандарт" Инна Емельянова, слова которой приводятся в сообщении. - А также в скором времени мы подключим новых партнеров не только из ресторанного бизнеса, но и салоны красоты, отели, которые уже сейчас готовятся к подключению новой услуги".

Как уточнили ТАСС в пресс-службе "Русского стандарта", сумма чаевых ограничена 20% от суммы чека.