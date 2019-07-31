Доходы бюджета Подмосковья за I полугодие 2019 года выросли на 8,6%

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Налоговые и неналоговые доходы бюджета Московской области за первые шесть месяцев текущего года выросли на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 305 млрд рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства экономики и финансов Подмосковья.

"Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Московской области за первые шесть месяцев 2019 года составили 305,734 млрд рублей, что на 24,312 млрд рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - проводятся в сообщении слова со ссылкой на министра экономики и финансов Московской области Елены Мухтияровой.

Мухтиярова пояснила, что за первое полугодие 2019 года темп прироста налоговых и неналоговых поступлений в региональный бюджет составил 8,6% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

По словам министра, за первое полугодие доходы областного бюджета Московской области выросли на более чем на 20 млрд рублей и достигли почти 231 млрд рублей, а поступления в бюджеты муниципалитетов увеличились на 4,133 млрд рублей и составили порядка 75 млрд рублей.

"Основными источниками доходов консолидированного бюджета Подмосковья в первом полугодии 2019 года стали: налог на доходы физических лиц - 117,200 млрд рублей (прирост 12,9%); налог на прибыль организаций - 79,582 млрд рублей (прирост 4,4%); налог на имущество организаций - 22,196 млрд рублей (прирост 1,2%)", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что высокие темпы роста отмечаются по налогу на совокупный доход, акцизам на алкоголь, акцизам на нефтепродукты.